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اقتصاد

هيئة الإحصاء السعودية: الشباب يمثلون 37% من إجمالي سكان المملكة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:01 م
السعودية
السعودية
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وكالات
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، تقريرًا خاصًا بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020، تحت عنوان "تقرير الشباب السعودي في أرقام"، والمتضمن إحصاءات الشباب السعودي (السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية).

وأظهر التقرير، وفقًا لبيان لهيئة الإحصاء، أن عدد المشتغلين مـن الشـباب السعودي الذين تتـراوح أعمارهم بين 15-34 عامًا بلغ 1.49 مليون مشتغلًا في عام 2019، يمثلون 47%من إجمالي المشـتغلين السـعوديين.

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 وأوضحت الهيئة، في تقريرها الإحصائي استنادًا إلى بياناتها، أن الشباب السعودي للفئة العمرية (15-34 سنة) يمثلون 36.7% من إجمالي السكان السعوديين.

وأشارت الإحصاء، إلى أن غالبية الشباب الذكور هم تحديدًا في الفئة العمرية 20-24 عامًا بنسـبة 27.6%، بينما تتسـاوى النسـبة الأعلى للإناث الشـابات في الفئات العمرية 20-24 عامًا و25 - 29 عامًا بنسـبة 26.2%، فيما تمثل نسبة الأطفال والشباب 67% من السكان السعوديين لعام 2020.

وبين التقرير، أن نسبة الشباب والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية 15-34 عامًا بلغت 66.23%.

وفصّل التقرير في حالة الجنسين ليكشف أن نسبة 75.6% من الذكور لم يسبق لهم الزواج، وأن 50.4% منهم من الفئة العمرية 15-34 عامًا، بينما بلغت نسبة غير المتزوجات من الإناث في الفئة العمرية 25-34 سنة 43.1%، في حين بلغت نسبة المتزوجات 34.3%، ونسبة المطلقات في هذه الفئة العمرية بلغت 1.27%، وبلغت نسبة الأرامل 0.5%.

ولفت التقرير، إلى انخفاض معـدل الأمية بشكل ملحوظ لدى الشـباب السعودي في الفئة العمرية 15-34 عامًا عنـد عقد مقارنة بين عامي 2007م- و2017م، ويعـود الانخفاض لتناقص نسـبة الأمية لدى الإناث بشكل خاص.

وكشف التقرير، أن الغالبية من الشباب السعودي لا تواجه أية صعوبات في أثناء الدراسـة، وذلك بنسـبة متقاربة بين الذكور والإناث تصل إلى 68% تقريبًا، حيث بلغ معـدل الانتقال في التعليم الثانوي للسـعوديين في عام 2019م ما نسبته 99.8%.

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