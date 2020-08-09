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فن

بتول عرفة: سعيدة بالمليون الأول لـ خليها على الله.. وانتظروا كليب محمد نور

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
أعربت المخرجة بتول عرفة، عن سعادتها الكبيرة بنجاح كليب "خليها على الله" للفنان محمد سرور، والذي يعد التعاون الثاني لها مع لايف ستايل ستديوز، والذي حقق نسبة مشاهدات تجاوزت المليون، منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.

وأكدت عرفة في تصريحات صحفية اليوم، أنها أرادت من خلال فكرة الفيديو كليب بث روح التفاؤل بأن القادم أفضل، وأن لا شيء يستطيع أن يعوق تحقيق الأحلام مادام يتخلى الإنسان بالسعى والمصابرة، وهو ما جعلها تستعين ببطلة من ذوى الاحتياجات الخاصة وتعتمد ظهورها في نهاية الكليب، لتؤكد على رسالة الكليب الهادفة.

ومن جهة أخرى، أشارت إلى أنها تستعد قريبًا لطرح فيديو كليب جديد للفنان محمد نور يحمل اسم "جاني في ملعبي" والتي انتهت أمس من مرحلة المونتاج استعدادًا لعرضه بالقنوات الفضائية ويوتيوب، مؤكدة أنه سيكون مفاجأة لجمهور نور.

أغنية "خليها على الله" من كلمات: مؤمن راجح، ألحان: الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمه وأحمد حسام، وإخراج: بتول عرفة.
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