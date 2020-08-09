اليوم.. انطلاق الموسم الثالث من المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة



أطلقت جمعية البلد اليوم بالتعاون مع وزارة الثقافة ، صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأحد مسابقة المواهب الذهبية لذوي الإعاقة للموسم الثالث، في مجالات الغناء و العزف الفردي و الجماعي و الاستعراض.





وقالت الدكتورة هادية صابر نائب رئيس جمعية البلد اليوم و صاحبة المبادرة، إن المسابقة تهدف لإظهار ما يتمتع به أصحاب الهمم من مواهب غنائية و عزف فردي و جماعي و استعراض و رسم و دعمهم و اتاحة الفرص لهم لعرض مواهبهم و تشجيعهم و كذلك للمجتمع للاستمتاع بهم و الحصول علي طاقة إيجابية هائلة من خلال مشاهدة عروضهم و إبداعاتهم.





وأكدت صابر، في بيان لها، أن فعاليات الموسم الثالث للمسابقة سيشهد اطلاق مواهب كبيرة لذوي القدرات الخاصة من الإسكندرية إلى أسوان بتعاون كبير مع وزارة التربية و التعليم كما حدث في الاعوام الماضية.





و أشارت إلى أن حفل ختام الموسم الثاني شهر أكتوبر من العام الماضي كان بحضور وزيرة الثقافه دكتورة إيناس عبد الدايم ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ورئيس صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وعدد من نجوم الفن والثقافة وأعضاء مجلس النواب.





وكرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، الفائزين في المسابقة، وأثنت على ما قدم خلال المسابقة من اكتشاف لعدد من المواهب التي تثري الحياة الثقافية والمجتمعية، وتثبت أهمية الروح والإصرار والمثابرة من أجل تحقيق الأهداف رغم كل التحديات، وقد أبرزت المسابقة عدد من المواهب الفنية الراقية التي وجدت طريقها للنجاح في مقدمتهم هشام الذي شارك المطرب الإمراتي حسين الجاسمي أغنيته الأخيره بالإضافة للموهبه الغنائية الرائعة إبراهيم رمضان حيث شارك مع الفنان مدحت صالح في مهرجان الموسيقى العربية الأخيرة بدار الأوبرا المصرية.







كما شارك عدد كبير من المواهب التي برزت خلال المسابقة الذهبية في الحفل الذي نظمته رئاسة الجمهورية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي منهم " رحمة ممدوح، مريم، و جودي محسن، يمنى محمد، ووحيد"، كما قدم كلا من عاصم محمد عبد اللطيف، مهند عماد الدين أغنية سلاح التلميذ مع المطرب أمير عيد.