أخبار الفن .. ليلى اسكندر تعود لزوجها .. الموت يفجع ريم البارودى .. وشخص يتمنى الموت لـ هيفاء وهبي

نشر موقع صدي البلد العديد من الأخبار المهمة في قسم الفن.. وأهم ما جاء فيها:





نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تظهر فيها بشكل مختلف، حيث جذبت الأنظار إليها بإطلالتها الجديدة.





نشرت الفنانة مايا دياب، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تهاجم فيه الحكومة اللبنانية بعد الأحداث المؤسفة التى شهدتها الساحة فى الأيام القليلة الماضية، والتى دفعت الشعب للدعوة إلى مظاهرات.





أعلنت الفنانة ليلى إسكندر عن عودتها إلى زوجها بعد أن أعلنت عن انفصالها منه منذ أيام قليلة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





دخلت ابنة الفنانة هيفاء وهبى "زينب فياض" فى حالة من الجدل الواسع مع متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث تمنت المتابعة موت هيفاء وهبى فى أحداث انفجار بيروت الأخيرة.





تصدرت الفنانة هند عبد الحليم تريند جوجل، وذلك بعد احتفالها أمس بزواجها على شاب من خارج الوسط الفنى وقد حضر الحفل عدد من المقربين وأهل العروسين بالإضافة إلى الفنانة درة والفنان عمر الشناوى.



