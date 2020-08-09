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أخبار العالم

ماكرون يحذر من الفوضى والعنف في لبنان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:29 م
ماكرون
ماكرون
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على صالح
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أنه يجب ألا يسود العنف والفوضى في لبنان مع افتتاحه مؤتمرا تدعمه الأمم المتحدة لمساعدة البلد الذي هزته احتجاجات غاضبة على الإهمال الذي ألقى باللوم فيه على الانفجار الدامي في ميناء بيروت.

وأقامت فرنسا بالفعل روابط جوية وبحرية خاصة لتسهيل نقل أكثر من 18 طنًا من المعدات الطبية و 700 طن من المساعدات الغذائية إلى العاصمة اللبنانية المنكوبة.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون للمشاركين، في افتتاح المؤتمر بالفيديو يوم الأحد الذي شارك فيه قادة العالم، إن السلطات اللبنانية اعترفت بالفعل بمسؤولياتها في إثارة احتجاجات غاضبة على الإهمال والفساد الرسميين اللذين تم إلقاء اللوم عليهما في الانفجار القاتل في ميناء بيروت.

واكد الرئيس الفرنسي إن القوى العالمية تدين للشعب اللبناني بالدعم بعد انفجار هائل دمر العاصمة اللبنانية.

واضاف: "يجب أن نتصرف بسرعة وكفاءة حتى تذهب هذه المساعدات مباشرة إلى حيث تحتاجها، مستقبل لبنان على المحك".
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