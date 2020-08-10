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برلمان

برلمانى: مجلس النواب يناقش اتفاقيات دولية خلال الجلسات القادمة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب أحمد بدران البعلى ، عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان أن مجلس النواب انتهى من إقرار القوانين الهامة ، وسيناقش خلال الجلسات القادمة عدد من الإتفاقيات العامة الدولية ، التى ستعرض عليه لإقرارها.

وأكد البعلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن البرلمان المقبل سيستكمل القوانين المتبقية التى لم يتم إقرارها خلال دور الإنعقاد الحالى بالبرلمان.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.

وبرر علي عبد العال رئيس المجلس، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.

كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
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