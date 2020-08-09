ولا في الخيال .. سيارات أجرة من غير سائق بـ شنغهاي

عرضت قناة "يورو نيوز"، فيديو عن سيارات أجرة ذاتية القيادة في شنغهاي.. كأنه فيلم من الخيال العلمي، لا يتردد بعض سكان مدينة شنغهاي الصينية في الجلوس من دون أي خوف على المقعد الخلفي لسيارة أجرة من دون سائق يطلبونها بواسطة الإنترنت، وأن يكونوا تاليًا حقل تجارب لهذه التكنولوجيا المستقبلية التي تحاول كبرى شركات صناعة السيارات الذاتية القيادة تعميمها .





لكنّ المشهد الذي قد يبدو أشبه بفيلم خيال علمي، وهو رؤية الشوارع مزدحمة بسيارات من دون سائقين بشريين، لا يزال في الواقع بعيد المنال، لأسباب عدّة أهمّها تكنولوجية وتنظيمية وأمنية، ومع ذلك، أطلقت أبرز الجهات الصينية العاملة في مجال التكنولوجيا مشاريع سيارات ذاتية القيادة في مدن عدة، كما فعلت نظيراتها الأميركية، وسط مناخ تنافس تكنولوجي محموم بين بكين وواشنطن.





ومن هذه الشركات الصينية "بايدو" (مالكة محرّك البحث الأكثر شعبية في الصين) و"ديدي تشاشينغ" (شركة مركبات سياحية يقودها سائقون) و"أوتوكس" (المدعومة من مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية).





حتى أن رئيس مجلس إدارة "أوتوكس" ومديرها العام تشاو جيانشونغ أكّد عزم شركته على إطلاق أولى سياراتها الذاتية القيادة بالكامل على الطرق قبل نهاية السنة الحالية.





وفي شنغهاي البالغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة، وهي العاصمة الاقتصادية للصين، باتت سيارات التاكسي التي يقودها "روبوت" تستقطب الكثير من المستخدمين المتعطشين إلى اختبار هذه التكنولوجيا بعدما أطلقتها "ديدي تشاشينغ" ("أوبر الصينية") في حزيران/يونيو الفائت.



