برلماني: قانون الشمول المالي يقلل تداول العملة في التعاملات التجارية

قال النائب أحمد بدران البعي، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قانون الشمول المالى الذى وافق عليه مجلس النواب سيجعل الفيزا يتم استخدامها فى كل المعاملات.





وأشار بدران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الشمول المالى سيقلل من تداول العملة فى التعاملات التجارية، وسيكون التعامل من خلال التحويلات المالية.





ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.





وبرر علي عبد العال رئيس المجلس، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.





كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.