بدء الاختبارات بالسنوات النهائية بنظام التعليم المفتوح القديم بجامعة المنيا

بدأ مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا ، أعمال اختبارات الدارسين بالسنوات النهائية ببرامج التعليم المفتوح بالنظام القديم، للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتي الثاني والعشرين من نفس الشهر





ويخوض الامتحانات الدارسين بــ 5 برامج هي برامج "التجارة، والخدمة الاجتماعية، والآداب قسم الإعلام، والتربية للطفولة المبكرة"، والحقوق، وذلك وسط تحقيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لانعقاد الاختبارات.





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وقال الدكتور عصام الدين فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة المركز وضعت كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال امتحانات السنوات النهائية بنظام التعليم المفتوح القديم، الذي تم استبداله بنظام التعليم المدمج الجديد، الذي يساعد بصورة كبيرة على زيادة فاعلية التعليم، من خلال تحسين مخرجاته، وتوفير ارتباط أفضل بين حاجات المتعلم وبرنامج التعليم المهنية، وتحقيق الهدف المرجو منه في تخريج دارسين يستطيعون المنافسة في سوق العمل.





وأوضح الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا أن الاختبارات خصص لها العديد من اللجان بمختلف الكليات ومباني التعليم المفتوح، في ظل نفس القواعد والإجراءات التي اتخذتها الجامعة خلال اختبارات الفرق النهائية بالتعليم الأكاديمي.





وأضاف أنه تم تقليل كثافة أعداد الدارسين داخل اللجان بنسبة لا تتجاوز 25% من الطاقة الاستيعابية لها، والحرص على مراعاة التباعد والمسافات البينية بين الممتحنين، وإلزام الدراسين بارتداء الكمامات، والدخول من بوابات التعقيم والتطهير على البوابات الرئيسية للجامعة، إلي جانب التعقيم الدوري للجان قبل وبعد عقد الامتحانات؛ لضمان سلامة الدراسين.



