شاهد .. مقلب ابنة أمير كرارة في والدها.. فيديو

نشر حساب برنامج et بالعربي فيديو لمقلب قامت به ابنتها أثناء تواجدهم علي البحر .









ظهرت ليلى تملأ زجاجة مياه من ماء البحر، ثم ذهبت لوالدها لتطلب منه أن يشرب وكان يعتقد أنها مياه ولكن عندما تناولها أكتشف أنها مياه بحر مالحة.





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

تدور أحداث مسلسل " الاختيار " حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.



