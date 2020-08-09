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ثقافة

السائر مع الموتى.. رواية جيب عن دار الزيات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
في خطوة جديدة من نوعها تعود دار الزيات للنشر والتوزيع إلى روايات الجيب من جديد، ولرجوع الزمن الجميل، وأصدرت الزيات رواية "السائر مع الموتى"، للدكتور حمادة الكاشف، وتتواجد الرواية قريبًا في كل مكتبات وفروع دار المعارف بالقاهرة والمحافظات.

ومن أجواء الرواية: 
"قرر في فكرة جنونية أن يفتتح مكتبا لقضايا الغرائب ليلتقى فيه قضيته الأولى برجل وجد نفسه عاريًا بين القبور فاقدًا للذاكرة بعد أن يدعي أنه أرسل إليه بتوصية من أستاذة بكلية الحقوق المتوفي من عشر سنوات ثم تتصاعد الأحداث عندما يوصل ذلك الرجل رسالة للمحامي من ابنته الميتة؛ ويصل الأمر لمرحلة الجنون عند اكتشاف الحقيقة المروعة أن ذلك المتحدث مع الموتى وراءه سر خطير">

وتعتبر الرواية أول أعمال سلسلة الماورائيات التي تصدرها الدار استعدادا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2012.
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