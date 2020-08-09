مؤتمر المانحين من أجل بيروت .. ماكرون: مستقبل لبنان على المحك .. بريطانيا تتعهد بتقديم 26 مليون دولار .. الداعمون: لن نقدم شيكات على بياض لنظام فقد ثقة شعبه

- لبنان يعاني من أسوأ ركود على الإطلاق وانفجار بيروت زاد الطين بلة

- اللبنانيون يشجعون المانحين الدوليين على المساهمة في المنظمات غير الربحية

- انفجار بيروت يمحو ما يصل إلى 25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي

- بريطانيا تقدم 26 مليون دولار





يجتمع القادة الدوليون اليوم الاحد لبحث المساعدات للبنان في مؤتمر للمانحين ينظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة، ويهدف المؤتمر إلى دعم الدولة الشرق أوسطية في أعقاب انفجار في العاصمة بيروت أسفر عن مقتل 158 شخصًا.





وقال إيمانويل ماكرون مع بدء مؤتمر المانحين يوم الأحد إن الهدف من هذا المؤتمر هو أن نتحد اليوم لتجميع مواردنا بشكل نهائي في الأيام والأسابيع المقبلة لتلبية احتياجات سكان بيروت".





فبالإضافة إلى إتلاف ما يقرب من نصف المدينة وإصابة الآلاف ، جاء الانفجار الذي حدث في 4 أغسطس خلال أسوأ ركود على الإطلاق في البلاد .





وتراجعت العملة بنسبة 80 في المائة، وحذر صندوق النقد الدولي قبل الانفجار من أن البنك المركزي تكبد خسائر تقدر بعشرات المليارات من اليورو.





والآن يجتمع المانحون الدوليون لدعم بلد ما بعد المأساة.





لكن العديد من اللبنانيين يشجعون المانحين الدوليين على المساهمة في المنظمات غير الربحية التي تعمل مباشرة مع الناس ، خوفًا من ضياع التمويل الدولي في بلد معروف بالفساد.





ويحتل لبنان المرتبة 137 من أصل 198 دولة على مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.





وقال ماكرون لقادة دوليين "نعلم جميعًا أن هذه المأساة ضربت بلدًا يمر بأزمة سياسية واقتصادية عميقة للغاية منذ عدة أشهر استمرت في التفاقم"





وأضاف أن "انفجار 4 اغسمس بدا وكأنه صفير رعد" ، موضحا أنه تحدث مع قادة لبنانيين حول ضرورة إصلاح البلاد ومعالجة الفساد.





وتراجعت العملة بنسبة 80 في المائة، وحذر صندوق النقد الدولي قبل الانفجار من أن البنك المركزي تكبد خسائر تقدر بعشرات المليارات من اليورو.





والآن يجتمع المانحون الدوليون لدعم بلد ما بعد المأساة، لكن العديد من اللبنانيين يشجعون المانحين الدوليين على المساهمة في المنظمات غير الربحية التي تعمل مباشرة مع الناس، خوفًا من ضياع التمويل الدولي في بلد معروف بالفساد.





واندلعت احتجاجات عنيفة بعد الانفجار الذي ألقى كثير من اللبنانيين باللوم فيه على إهمال الحكومة





وقال مسؤولون إن الانفجار نتج جزئيا عن اشتعال 2750 طنا من نترات الأمونيوم التي كانت موجودة في ميناء بيروت منذ سنوات.





واشتبك محتجون مع قوات الأمن وتمكنوا من اقتحام عدة مبان حكومية وجمعية للبنوك.





وقال إيمانويل ماكرون إن على المجتمع الدولي أن يقف من أجل "تحقيق مستقل ومحايد وموثوق به في أسباب كارثة 4 أغسطس".





وقال إنه "مطلب قوي وشرعي من اللبنانيين"، ولكن مسؤولون لبنانيون قالوا إن إجراء تحقيق دولي غير ضروري.





وفي كلمة افتتاحية أمام مؤتمر للمانحين على الإنترنت شارك في تنظيمه، قال ماكرون إن الاستجابة الدولية يجب أن تنسقها الأمم المتحدة في لبنان.

وأَضاف ماكرون عبر رابط فيديو من مقر اقامته الصيفي على الريفييرا الفرنسية: "مهمتنا اليوم هي العمل بسرعة وكفاءة، لتنسيق مساعداتنا على الأرض حتى تصل هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن إلى الشعب اللبناني".

وقال الرئيس إن عرض المساعدة تضمن دعم تحقيق محايد وذو مصداقية ومستقل في انفجار الرابع من أغسطس الذي دفع بعض اللبنانيين إلى الدعوة إلى ثورة للإطاحة بقادتهم السياسيين.

ودمر الانفجار أحياء بأكملها، تاركا 250 ألف شخص بلا مأوى، ودمر الأعمال التجارية، ودمر إمدادات الحبوب الأساسية.

ومن المرجح أن تكلف عملية إعادة إعمار بيروت مليارات الدولارات، ويتوقع الاقتصاديون أن الانفجار قد يمحو ما يصل إلى 25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.





وأثار الانخراط العلني للرئيس الفرنسي في تنظيم المساعدات للبنان بعض الانتقادات ، مستذكرًا تاريخ فرنسا الاستعماري عندما كان لبنان محمية.





وظهرت عريضة مفاجئة تطالب بوضع البلاد تحت الانتداب الفرنسي لمدة عشر سنوات. وقد حصل على 60 ألف توقيع ولكن تم إغلاقه منذ ذلك الحين.









وأمام الفوضى التي اندلعت في لبنان وعدم قدرة المسئولين في كشف الغمة عن الشعب، قدم عدد من الوزراء والمسئولين والنواب اليوم استقالاتهم احتجاجا على المشهد المتراخي في لبنان





وتعهدت بريطانيا بتقديم 20 مليون جنيه إسترليني (26 مليون دولار) للمساعدة في إطعام الناس في لبنان بعد الانفجار الهائل الأسبوع الماضي في بيروت.





,أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن المساعدة خلال مؤتمر دولي افتراضي للمانحين للبلاد يوم الأحد.





ووذكرت حكومة لندن إن الأموال ستخصص لبرنامج الغذاء العالمي لتوفير الغذاء والدواء للفئات الأكثر ضعفا.





وسبق أن تعهدت بريطانيا بتقديم خمسة ملايين جنيه إسترليني للبنان وسترسل أطباء متخصصين وسفينة مسح تابعة للبحرية الملكية إلى بيروت.





وستساعد في تقييم الضرر الناجم عن الانفجار الناجم عن آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم ، الذي دمر ميناء بيروت ودمر معظم المدينة.







