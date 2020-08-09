رئيس جامعة بني سويف: لدينا استراتيجية متكاملة لتحسين كفاءة القيادات الإدارية

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، صباح اليوم ، أن سير العمل الإداري بالجامعة يتم وفق خطة استراتيجية متكاملة تهدف لتحسين كفاءة القيادات الإدارية من مديري الكليات ومساعديهم و صقل مهاراتهم على مستوى كافة المجالات الإدارية ، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة مع مديري الكليات ومساعديهم بحضور الدكتورة سهام أديب أمين عام الجامعة .





وأشار الدكتور منصور خلال الاجتماع أن الجامعة راعت مبدأ تكافؤ الفرص بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب عند اختيار مديري الكليات الجدد ومساعديهم ، حيث هدفت التنقلات تحقيق المصلحة العامة وفقا للإمكانيات الإدارية للأشخاص .





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وأوصي رئيس الجامعة القيادات الجديدة أن يعملوا من أجل المصلحة العامة ، وأن يحققوا العدل في أماكنهم ، مع مراعاة الجانب الإنساني بما لا يؤثر على الأداء والعمل ، وأن يكونوا أول الملتزمين بالانضباط والشفافية والنزاهة ، مشددا على ضرورة ميكنة كافة الإدارات وخاصة شئون العاملين و تحديث بيانات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتنسيق الكامل مع إدارة الجامعة .





وطالب رئيس الجامعة مديري الكليات بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالكليات والمعاهد ورصد كافة احتياجات الكليات والعمل على توفيرها قبل بدء العام الدراسي الجديد ، وإنشاء مركز للصيانة بكل مجمع يضم فنيين من كافة التخصصات، بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية مع العاملين بكافة الإدارات لتطوير العمل ومناقشة مشكلاتهم ووضع الحلول الجذرية لها ، وعمل تقييم كل ثلاثة أشهر لهم، واكتشاف وإعداد الصف الثاني من مديري المستقبل .



