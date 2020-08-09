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أخبار البلد

وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي عن عمر يناهز ٧٢ عاما بعد صراع مع المرض

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:49 م
صدى البلد
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أ ش أ

 

 

توفي الفنان إبراهيم الشرقاوي، اليوم الأحد، عن عمر يناهز ٧٢ عاما بعد صراع مع المرض.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الراحل إبراهيم الشرقاوي توفي عن عمر يناهز ٧٢ عاما بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه من المقرر تشييع الجثمان خلال الساعات القادمة.

ولد الراحل إبراهيم الشرقاوي في 3 أبريل عام 1948، وحصل على البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975، ليعمل بعدها في الإذاعة والتلفزيون والمسرح، والتحق بعد تخرجه بالمسرح القومي، وشارك في العديد من الأعمال، خاصة في فترة الثمانينات من القرن الماضي، قبل أن يبتعد عن الساحة الفنية في أواخر التسعينيات، ومن أبرز أعماله السينمائية (الحرافيش، الهلفوت، النمر والأنثى)، ومن مسلسلاته (محمد رسول الله، آرابيسك، هارون الرشيد).

وتدهورت حالته الصحية خلال الفترة الماضية بسبب مرض السكري الذي أدى إلى بتر أحد قدميه.

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