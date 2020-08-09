آخر أخبار تنسيق الجامعات 2020 .. إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات السبت المقبل .. 70 ألف طالب يتقدمون لاختبارات القدرات

* وزير التعليم العالي :

- لم نرصد أي شكاوى أو صعوبات بشأن اختبارات القدرات حتى الان

- تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل الجامعات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه يتابع بشكل لحظي أداء طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات للقبول بالجامعات.





وأضاف أن جميع التقارير الواردة للجنة العليا المشكلة للمتابعة الميدانية لاداء الطلاب لامتحانات القدرات في جميع الجامعات كانت ايجابية جدا ولم ترصد أي شكاوى أو صعوبات، منوها إلى أنه وجه رؤساء قطاعات الكليات المعنية بالتواجد داخل الكليات والمتابعة المباشرة لاختبارات القدرات.





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وأكد على أهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل الجامعات، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، مع التأكيد على الطلاب بضرورة الالتزام بأداء الاختبارات في الموعد المحدد لهم من قِبل مكتب التنسيق لتقليل الزحام بين الطلاب، وأهمية ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.





وقال الدكتور خالد عبدالغفار ان هناك تنسيق تام مع رؤساء الجامعات، لأهمية شرح القواعد الخاصة بالاختبارات للطلاب ، وتوجيه النصائح لهم قبل أداء الاختبارات، وآليات سداد الرسوم إلكترونيا.





في سياق متصل نجحت الجامعات في تنظيم عملية دخول الطلاب إلى اللجان، بعد الكشف على درجات الحرارة، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامات، بالإضافة إلى تحديد مسافات كافية بين الطلاب مراعاةً للتباعد الاجتماعي.





من جانبه، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 70 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.





وقال رئيس قطاع التعليم بالوزارة إن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.





وأضاف السيد عطا أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.





الجدير بالذكر أن اختبارات القدرات بدأت في الجامعات اليوم السبت الموافق ٨ أغسطس على أن تستمر حتى 20 أغسطس، في هذه الكليات:

1. كليات الإعلام.

2. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

3. كليات الفنون التطبيقية.

4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

8. كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9. كليات التربية الرياضية.

10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).





وأتاحت الوزارة إمكانية تقدم طلاب الدور الثاني لحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول، على أن يتم التسجيل على موقع مكتب التنسيق.





على جانب آخر، كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انعقاد الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات يوم السبت المقبل، والذي سيتم خلال إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 لطلاب شعبتي العلمي "علوم ورياضة" والأدبي.





وقال المصدر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن المجلس سيحدد خلال الاجتماع الإعداد التي سيتم قبولها في الكليات وموعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق التي من المرجح أن تبدأ في 22 أغسطس عقب انتهاء اختبارات القدرات، كما أنه سيحسم مصير كل ما تم تداوله حول ارتفاع أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب والكليات الجديدة التي ستدخل في رغبات تنسيق الجامعات 2020.





من جانبه، أكد سيد عطا، مدير قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه حتى الآن لم يتم تحديد الأعداد التي سيجري قبولها في كليات القطاع الطبي وغيره من الكليات، وإنما يتم ذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات.





وقال "عطا"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للجامعات سيجري خلاله تحديد حاجة كل كلية على مستوى الجمهورية لإعداد الطلاب، كما سيجري الإعلان عن جميع التفاصيل بعد مناقشة المجلس الأعلى للجامعات الأمر في جلسته خلال الأيام المقبلة.