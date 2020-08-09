AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زلزال قوي على الحدود الإيرانية العراقية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:59 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
وقع زلزال في إيران بقوة 5.1 درجة ريختر غلى الحدود الإيرانية العراقية بالقرب من جيلان غرب.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة ظهر اليوم الأحد، محافظة كرمانشاه بالقرب من جيلان غرب.

وأعلن مركز الجيوفيزياء بجامعة طهران أن الزلزال وقع عند خط طول 45.62 وخط عرض 34.25 على عمق 8 كيلومترات.

ولم تنشر أي تفاصيل حتى الآن عن المناطق المتضررة من الزلزال وعدد الضحايا والخسائر المادية.

ويشار إلى أن  المنطقة الغربية من إيران من المناطق المعرضة للزلازل وفي السنوات الأخيرة أدت الزلازل الكبيرة خاصة في محافظة كرمانشاه إلى مقتل وتشريد مئات الأشخاص.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقوة 5 ريختر .. زلزال يضرب الحدود العراقية الإيرانية

بقوة 5.5 درجة.. زلزال ثانٍ مدمر يضرب تركيا في أقل من 24 ساعة

زلزال بقوة 4.8 بمقياس ريختر يضرب جنوب إيران

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب الصين

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إقليم "كرمانشاه" غربي إيران

ترشيحاتنا

كلام نهائي.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

مليون علامة استفهام .. شوبير يشن هجوما على حسين الشحات نجم الأهلي

بعد انفجار مرفأ بيروت.. حريق كبير قرب مركز لـ الجيش اللبناني.. فيديو

أوقات وأماكن لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم

قال لها أنا هتجوز صاحبتك فابتسمت وقالت: ربنا يسعدك ياحبيبي.. كيف كانت النتيجة

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد كيلانى بصحبة رامى رضوان وهشام ماجد أثناء التمرين الرياضي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهدد حياتك.. خطورة تناول الفيتامينات والأدوية المناعية دون استشارة الطبيب

فوائد الرمان للمعدة والشعر والصحة

ودعها بكلمة أحبك.. مرض غامض يودي بحياة طفل 8 أعوام في أحضان والدته