زلزال قوي على الحدود الإيرانية العراقية

وقع زلزال في إيران بقوة 5.1 درجة ريختر غلى الحدود الإيرانية العراقية بالقرب من جيلان غرب.





وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة ظهر اليوم الأحد، محافظة كرمانشاه بالقرب من جيلان غرب.





وأعلن مركز الجيوفيزياء بجامعة طهران أن الزلزال وقع عند خط طول 45.62 وخط عرض 34.25 على عمق 8 كيلومترات.





ولم تنشر أي تفاصيل حتى الآن عن المناطق المتضررة من الزلزال وعدد الضحايا والخسائر المادية.





ويشار إلى أن المنطقة الغربية من إيران من المناطق المعرضة للزلازل وفي السنوات الأخيرة أدت الزلازل الكبيرة خاصة في محافظة كرمانشاه إلى مقتل وتشريد مئات الأشخاص.



