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رياضة

إصابة 16 لاعبا من نادي اتحاد طنجة بفيروس كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:59 م
صدى البلد
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ريهام بكير

أعلن نادي اتحاد طنجة المغربي ، إصابة 24 فردا من الفريق بعد ظهور نتائج الفحوص الطبية الجديدة التي خضع لها جميع أفراد الفريق جاءت نتيجة 24 منها إيجابية وبينهم 16 لاعبا.

ووفقا للإعلام الرسمي للنادي ، ان المصابين بينهم 16 لاعبا معظمهم من الأساسيين، بجانب إصابة مدرب الفريق وعضوان من الطاقم التدريبي وعضو من الطاقم الطبي وثلاثة أفراد من إدارة النادي وشخص مكلف بمعدات الفريق.

وأوضح مجلس إدارة اتحاد طنجة أنه أجرى هذه التحاليل بعدما ظهرت أعراض على عدة أفراد من أطقم ولاعبي الفريق رغم الاحترازات الوقائية الكبيرة التي خضع لها النادي واحترامه التام للبروتوكول الصحي.

وينتظر تأجيل مباراة اتحاد طنجة مع نهضة بركان المقررة يوم الاثنين بسبب هذه التطورات.

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