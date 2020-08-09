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سيارات

روشتة تامر بشير.. بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن مخالفات القيادة والسيارة إلكترونيا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:31 م
بالخطوات .. طريقة
بالخطوات .. طريقة الاستعلام عن مخالفات القيادة والسيارة
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منة الله عبد الحميد
أكد الإعلامي تامر بشير أن هناك بعض الخطوات التي يجب على المواطن إتباعها عند طريقة الاستعلام عن مخالفات القيادة والسيارة الكترونيًا من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية

وأضاف تامر بشير خلال برنامج دوس بنزين المذاع على قناة صدى البلد، أن الخطوات تتمثل في الضغط على النيابة الإلكترونية. 

وتابع بشير، ثم وضع رقم البطاقة الخاصة بك، وإدخال بيانات الرخصة الخاصة بك و الاطلاع عليها، فضلً عن القدرة على دفع المخالفات من خلال بطاقة الائتمان أو الذهاب إلى وحدة المرور واستلام المخالفات سواء من البريد أو الوحدة نفسها. 

وأشار بشير إلى ضرورة الملصق الإلكتروني، مؤكدًا أن هذا الوقع يسهل خطوات الاستعلام بشكل كبير. 

يذكر أن تامر بشير يقدم "دوس بنزين" وهو برنامج تليفزيوني، يستعرض جميع مهارات السيارات وجنون السرعة، ويستضيف أحيانًا مجموعة من النجوم ليشاركوا السائق مغامرة القيادة، كما قدم "التوصيلة" وهو برنامج إذاعي على إذاعة نجوم FM باستضافة النجوم في سيارته ويتحدثون خلال الطريق عن ذكريات النجم وعلاقته بالسيارات ودورها في حياته ومشواره الفني، وذكرياته مع الطرق وإظهار جانب مختلف في حياة كل فنان. 

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