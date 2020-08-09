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رياضة

ليفربول يجهز 35 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب بورنموث

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:12 م
بروكس
بروكس
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي ليفربول الإنجليزي يستهدف تدعيم خط الوسط في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة صن البريطانية أن نادي ليفربول يجهز مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، وذلك للتعاقد مع بروكس متوسط ميدان نادي بورنموث في فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن بورنموث ودع منافسات بطولة الدوري الإنجليزي بعد احتلاله المركز الثامن عشر في الموسم المنقضي.

وأشارت الصحيفة أن كلوب يرغب في تعويض رحيل لالانا، وكذلك لاعبه شاكيري الذي بات قريبًا من الرحيل عن صفوف ليفربول، ويرى في بروكس خير لاعب للانضمام لصفوف الريدز.

ورحل لالانا عن صفوف نادي ليفربول بعد نهاية عقده، لينتقل لصفوف نادي برايتون الإنجليزي.
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