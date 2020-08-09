الأمن اللبناني يكشف الحصيلة النهائية لإصابات تظاهرات يوم الحساب

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الحصيلة النهائية لعدد الإصابات والقتلى في التظاهرات التي انطلقت أمس، السبت، في وسط العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجا على تفجيرات مرفأ بيروت.





وقالت المديرية، في بيان اليوم، الأحد، "خلال مهمة حفظ الأمن والنظام التي نفّذتها قوى الأمن الداخلي تزامنًا مع التظاهرة التي نُظِّمت يوم السبت 8-8-2020 في وسط بيروت، والتي تخلّلها أعمال شغب، سقط لقوى الأمن الداخلي شهيد الواجب الرقيب الأول توفيق الدويهي".





وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن التظاهرات التي حملت اسم "يوم الحساب"؛ أسفرت عن وقوع أكثر من 70 عنصرا من عناصر الأمن الداخلي بعد إصابتهم بجروح نتيجة أعمال العنف التي وقعت أثناء التظاهر.





وكشفت المديرية العـامة لقـوى الأمـن الـداخــلي عن أنه تم توقيف 20 شخصًا ضُبط بحوزة أحدهم مخدّرات، وتبيّن نتيجة إجراء الفحوصات، بأن 13 منهم من المتعاطين.



