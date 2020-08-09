AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأمن اللبناني يكشف الحصيلة النهائية لإصابات تظاهرات يوم الحساب

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:31 م
قوي الأمن الداخلي
قوي الأمن الداخلي البناني
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الحصيلة النهائية لعدد الإصابات والقتلى في التظاهرات التي انطلقت أمس، السبت، في وسط العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجا على تفجيرات مرفأ بيروت.

وقالت المديرية، في بيان اليوم، الأحد، "خلال مهمة حفظ الأمن والنظام التي نفّذتها قوى الأمن الداخلي تزامنًا مع التظاهرة التي نُظِّمت يوم السبت 8-8-2020 في وسط بيروت، والتي تخلّلها أعمال شغب، سقط لقوى الأمن الداخلي شهيد الواجب الرقيب الأول توفيق الدويهي".

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن التظاهرات التي حملت اسم "يوم الحساب"؛ أسفرت عن وقوع أكثر من 70 عنصرا من عناصر الأمن الداخلي بعد إصابتهم بجروح نتيجة أعمال العنف التي وقعت أثناء التظاهر.

وكشفت المديرية العـامة لقـوى الأمـن الـداخــلي عن أنه تم توقيف 20 شخصًا ضُبط بحوزة أحدهم مخدّرات، وتبيّن نتيجة إجراء الفحوصات، بأن 13 منهم من المتعاطين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احتجاجات مرتقبة.. انتشار كثيف للجيش في وسط العاصمة اللبنانية

لبنان ينجو من نيران الفتنة.. عناصر حزب الله وحركة أمل يسيئون للسيدة عائشة.. الجميع ينتفض ضد المذهبية وعلى رأسهم الأزهر.. والجيش اللبناني يلعب دور البطولة في إخماد النيران

قوات إطفاء بيروت ترفض أوامر ردع المتظاهرين بمدافع المياه

الجيش اللبناني: نتفهم غضب المتظاهرين ونطالبهم بضبط النفس

واشنطن: نؤيد حق اللبنانيين في التظاهر السلمي

بيان مهم من الأمن اللبناني بعد مقتل أحد العناصر باحتجاحات بيروت

ترشيحاتنا

بـ فستان قصير.. درة تستعرض جمالها ورشاقتها فى إطلالة جديدة.. شاهد

خاص .. ننشر تفاصيل مرض خالد الغندور مذيع قناة الزمالك

فاضيين ورايقين.. ابنة فيروز تكشف حقيقة وفاتها

وجود شبهة الكيدية.. النواب يكشف سبب رفضه رفع الحصانة عن مرتضى منصور

هل شرط الوضوء بعد الاغتسال من الجنابة للصلاة

مفاجآة من العيار الثقيل.. الكمامة ذات الفلتر خطيرة وتنقل كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهدد حياتك.. خطورة تناول الفيتامينات والأدوية المناعية دون استشارة الطبيب

بـ الأبيض المكشوف.. أسما شريف منير بإطلالة صيفية جذابة

فوائد الرمان للمعدة والشعر والصحة