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رياضة

الدوري السعودي.. التاريخ ينصف الأهلي قبل مواجهة الاتحاد في ديربي جدة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:31 م
ديربي جدة
ديربي جدة
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم السعودية مواجهة من العيار الثقيل، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، بين الأهلي والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري السعودي.

الأهلي ضد الاتحاد:

ويسعى الأهلي لحسم ديربي لجدة صالحه للاحتفاظ في المركز الثالث، وتعزيز فرصه في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا بعد ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري.

أما الاتحاد فيطمح في انتزاع الثلاث نقاط من الأهلي، للهروب من كارثة تطادره هذا الموسم، حيث أصبح أحد أكبر أندية السعودية مهددا بالهبوط.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الـ 13 بـ 23 نقطة.

تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد:

وسبق وأن ألتقى الأهلي والاتحاد في 23 مباراة سابقة بالدوري السعودي،  فاز الأهلي 10 مواجهات مقابل 6 انتصارات للاتحاد، بينما كان التعادل حاضرا في 7 لقاءات. 
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