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أخبار العالم

ملك الأردن يعلن إرسال وزير خارجيته إلى بيروت لتنسيق المساعدات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:41 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الأحد، إرسال وزير خارجيته أيمن الصفدي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لتنسيق المساعدات المرسلة من بلاده إلى لبنان. 

ومنذ قليل قال الملك عبد الله، خلال مشاركته في مؤتمر دعم لبنان إن الأردن مستعد ستعد لتوفير نقطة انطلاق لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الدولية والإقليمية وتعزيز المخزون الغذائي في لبنان.

وأضاف: "الأزمة اللبنانية بكامل أبعادها تبيّن لنا أنّنا جميعًا معرضون للخطر إن لم نعمل مع بعضنا لنتخطى المصاعب، ولا بدّ أن يستند طريقنا نحو الأمام إلى إعادة ضبط العولمة التي تتطلب تكاملًا أفضل في مواردنا".

وتابع العاهل الأردني: "الأردن مستعدٌ للقيام بدوره عبر توفير نقطة انطلاقٍ ومركزٍ لوجستيٍ لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الدولية والإقليمية إلى لبنان".

وأكد أن الأردن مستعد لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز المخزون الغذائي الاستراتيجي في لبنان ودعم قطاع الطاقة والنظام المالي وقطاع الأعمال والشركات.
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