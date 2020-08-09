تحقيق محايد وموثوق.. مؤتمر دعم بيروت يتعهد: المجتمع الدولي وأقرب الأصدقاء لن يخذلوا الشعب اللبناني

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس اللبناني ميشيل عون علي موقع " تويتر"، البيان الختامي لـ"مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني حيث قالت: كان انفجار بيروت الذي ضرب المدينة في قلبها بمثابة صدمة للشعب اللبناني بأسره ولأصدقائه وشركائه في الخارج.





ووقف المشاركون في المؤتمر اليوم وقفة تضامنية مع لبنان، كما اعربوا عن تعازيهم القلبية لسكان بيروت.





وأضاف البيان الختامي لـ"مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني": اشاد المشاركون بالشجاعة الملفتة التي اظهرها اول المستجيبين والأطقم الطبية وفرق البحث والانقاذ وجميع اللبنانيين والفرق الدولية المرسلة لمساعدة الضحايا وتقديم جهود طارئة بما في ذلك الصليب الاحمر والدفاع المدني اللبناني.





وذكر البيان الختامي لـ"مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني": المجتمع الدولي واقرب اصدقاء لبنان وشركائه لن يخذلوا الشعب اللبناني.





وتابع البيان الختامي لـ"مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني": قرر المشاركون العمل بحزم وبالتضامن لمساعدة بيروت والشعب اللبناني على تجاوز نتائج مأساة الرابع من آب. واتفقوا على حشد موارد مهمة في الايام والاسابيع القادمة بهدف تلبية الاحتياجات الفورية لبيروت والشعب اللبناني.





وإستطرد البيان الختامي لـ"مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني": وفقًا لتقييم الامم المتحدة، هناك حاجات واضحة بصورة خاصة في القطاع الطبي والصحي، في المجال التربوي، في القطاع الغذائي وعلى صعيد اعادة التأهيل المُدنية، وهذه المحاور سوف تحظى بالاولوية ضمن برامج المساعدات الدولية الطارئة.





وإستكمل البيان الختامي لـ"مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني": توافق المؤتمرون على ان تكون مساعداتهم سريعة وكافية ومتناسبة مع احتياجات الشعب اللبناني ومنسّقة جيدًا تحت قيادة الامم المتحدة، وان تُسلَّم مباشرةً للشعب اللبناني، بأعلى درجات الفعالية والشفافية.





واضاف البيان الختامي لـ"مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني": بناءً على طلب لبنان، ان المساعدة من اجل تحقيق محايد وموثوق ومستقل في انفجار الرابع من آب تشكّل حاجة فورية وهي متوفّرة.



