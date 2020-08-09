لما تكون راجع الشغل من إجازة.. رامي رضوان يمازح متابعيه بصورة

نشر الاعلامي رامي رضوان مقدم برنامج مساء dmc صورة كوميدية له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.









وعلق رامي رضوان على الصورة قائلا "منظرك وانت راجع الشغل من الاجازة".





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "نفس شعور الأطفال لما يرجعوا المدرسة" و "استعنا على الشقا بالله" و "كلنا هذا الرجل".











