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فن

لما تكون راجع الشغل من إجازة.. رامي رضوان يمازح متابعيه بصورة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:24 م
رامي رضوان
رامي رضوان
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مصطفى كرم
نشر الاعلامي رامي رضوان مقدم برنامج مساء dmc صورة كوميدية له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلق رامي رضوان على الصورة قائلا "منظرك وانت راجع الشغل من الاجازة".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "نفس شعور الأطفال لما يرجعوا المدرسة" و "استعنا على الشقا بالله" و "كلنا هذا الرجل".



يذكر أن رامي رضوان يقدم برنامج مساء dmc على قناة dmc لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الشارع المصري مع المتخصصين، و استضافة نجوم الفن والمشاهير للتحدث عن كواليس اعمالهم وحياتهم الشخصية. 
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