سلبية المسحة الطبية للاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك

أعلن نادى الاتحاد السكندري، مساء اليوم، سلبية نتائج المسحة التي خضع لها لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الخاصة بمباراة الزمالك للكشف عن فيروس كوفيد 19 فيما يواصل الفريق استعداداته، ضمن معسكره المغلق استعدادا لمواجهة الزمالك غدا علي ملعب استاد برج العرب

وخضع لاعبو الاتحاد السكندرى لاجراء المسحة، امس قبل المران اليومي ، ووفرت ادارة النادي، أجهزة لقياس درجة الحرارة قبل الدخول، كما أمنت إدارة النادى للاعبين، غرفة خلع الملابس من خلال التطهير والتعقيم.





ويخوض الاتحاد السكندرى مباراة الزمالك وسط جملة من الغيابات حيث أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق أن الجهاز الفني للفريق يواجه تحديا كبيرا في ظل غياب العديد من العناصر الأساسية عن المواجهة الهامة أمام الزمالك حيث يغيب ثلاثي المحترفين " اوكوي - ويلسون - سالتو " وإيقاف قائد الفريق نور السيد وإصابة عمرو الميداني وأيمن غباشي وهشام محمد وعدم مشاركة بعض اللاعبين وفقا للتعاقد المبرم مع نادي الزمالك " سيسية - أحمد رفعت".





وغلبت النواحى التكتيكية على المران الرئيسي للفريق حيث خصص طلعت يوسف جزء لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يهدف إلى انتهاجها في اللقاء بينما عقد جلسة تحفيزية للاعبين طالبهم خلالها بالفوز للعودة بقوة علي حساب فريق بحجم الزمالك.





ويأتي ذلك فيما عقد يوسف جلسات منفردة مع جميع اللاعبين حيث قسم اللاعبين الي 4 مجموعات مجموعة لحراس المرمي وخط الظهر والوسط والهجوم وشرح دور كل مجموعة علي حدة كما ركز علي اهمية تقارب الخطوط لتضييق المساحات امام لاعبي الزمالك .





وشدد على ضرورة عدم التهاون واستغلال انصاف الفرص التى قد تلوح لفريقه امام مرمى الزمالك مع التشديد على فرض رقابة لصيقة على مفاتيح لعب الفريق الابيض وعدم اتاحة الفرص لهم بالتحرك بحرية داخل ارضية الملعب.



