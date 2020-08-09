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محافظات

انهيار بلكونة منزل بسبب بناء عمارة سكنية من 17 طابقا بالمحلة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:20 م
انهيار بلكونه منزل
انهيار بلكونه منزل بسبب بناء عماره سكنيه ١٧ طابقا بالمحلة
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احمد علي
شهدت منطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، الأحد، واقعة انهيار بلكونة منزل سكني مكون من ٣ طوابق بشكل مفاجئ نتيجة تصدعات وشروخات؛ جراء بناء برج سكني مكون من ١٧ طابقا، مما أثار حفيظة المواطنين، وتم إخلاؤه من السكان بالكامل حفاظًا على أرواح وحياة المواطنين.


كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة عن انهيار بلكونة بعمارة سكنية مكونة من ٣ طوابق بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى مكان الواقعة لمتابعة تطورات الحادث، وتم إخلاء المبنى من السكان بالكامل، وبدء اتخاذ قرارات الإزالة القانونية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

انهيار بلكونة منزل بسبب بناء عمارة سكنية من 17 طابقا بالمحلة
انهيار بلكونة منزل بسبب بناء عمارة سكنية من 17 طابقا بالمحلة
انهيار بلكونة منزل بسبب بناء عمارة سكنية من 17 طابقا بالمحلة
انهيار بلكونة منزل بسبب بناء عمارة سكنية من 17 طابقا بالمحلة
انهيار بلكونة منزل بسبب بناء عمارة سكنية من 17 طابقا بالمحلة
انهيار بلكونة منزل بسبب بناء عمارة سكنية من 17 طابقا بالمحلة
انهيار بلكونة منزل بسبب بناء عمارة سكنية من 17 طابقا بالمحلة
انهيار بلكونة منزل بسبب بناء عمارة سكنية من 17 طابقا بالمحلة
انهيار بلكونة منزل بسبب بناء عمارة سكنية من 17 طابقا بالمحلة
انهيار بلكونة منزل بسبب بناء عمارة سكنية من 17 طابقا بالمحلة
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