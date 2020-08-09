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سفيرنا في الكويت: آلية تصويت جديدة ولم نتلق أية شكاوى من الناخبين ..فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:21 م
السفير طارق القوني
السفير طارق القوني
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محمد حليم قنديل
قال السفير طارق القوني سفير مصر لدى الكويت، إن اليوم تم فتح اللجنة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ من 9 صباحا وستستمر الانتخابات لمدة يومين عن طريق ارسال البريد الى السفارة.

وأضاف السفير طارق القوني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن آلية التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ جديدة على الناخبين بسبب الإجراءات الاحترازية لـ جائحة كورونا لكننا لم نتلق أية شكاوى.

وتابع سفير مصر لدى الكويت أن السفارة طلبت من هيئة البريد الكويتية ان صندوق البريد الخاص بالوزارة يستلم مظاريف الناخبين وذلك تسهيلا على الناخبين.

وأوضح السفير طارق القوني أن السفارة المصرية بالكويت حريصة على تسهيل العملية الانتخابية للمواطنين المصريين ويتم الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بذلك منذ صباح اليوم.

وأشار إلى أن يجب على المواطنين المصريين المتواجدين لإتمام عملية التصويت لمجلس الشيوخ بمراجعة كافة الشروط المطلوبة حتى تكون أصواتهم صحيحة.
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