متحدث الرئاسة يكشف أهم رسائل الرئيس السيسي خلال مؤتمر دعم لبنان..فيديو

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوري، إن مؤتمر دعم لبنان جاء في وقت صعب تمر به لبنان وتم هذا المؤتمر بجهد فرنسي بالتعاون مع المنظمة الأمم المتحدة.





وأضاف بسام راضي خلال مداخلة هاتفية في غرفة الأخبار المذاع علي قناة تن ، ان هذا المؤتمر حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون والرئيس ترامب والملك عبد الله ورئيس البرازيل والرئيس القبرصي والأمين العام لجامعة الدول العربية.





بسام راضي ، أن هناك تكاتفا وتضامنا من المجتمع الدولي تجاه لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت. وأوضحتجاه





وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز خلال كلمته على عدة رسائل ونقاط ومنها إرسال الدعم الكامل من مصر إلى لبنان.





واستكمل: من ضمن الدعم فتح المستشفى الميداني أو فتح الجسر الجوي لنقل المساعدات الغذائية ومساعدات أخرى متنوعة.



