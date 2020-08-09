هشام الحصرى: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطنى

أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب والأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، أهمية مشاركة مختلف الشعب المصرى في إنتخابات مجلس الشيوخ، داعيا المواطنين للنزول والمشاركة وإختيار الأفضل من وجهة نظرهم.





وقال الحصرى في تصريح للمحررين البرلمانيين، ان المشاركة فى حد ذاتها، أمر هام، فهى واجب وطنى نص عليه الدستور، لايقل عن دور الجندى في المعركة أو الطبيب في علاج المرضى أو الفلاح في زراعة الأرض أو العامل في مجالات الإنتاج، متابعا، كلها أدوار وطنية تكمل مسيرة التنمية والنهوض بالدولة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأوضح ان المشاركة في الانتخابات من شأنها استكمال بناء مؤسسات الدولة، وبالتالي تعمل على تقوية وتماسك الجبهة الداخلية بالبلاد في مواجهة التحديات الخارجية، لاسيما في تلك الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرا الى أن كلما كان هناك تماسكا في الجبهة الداخلية بالبلاد كلما استطاعت القيادة السياسية مواجهة أي تحديات خارجية تستهدف أمن وإستقرار البلاد.









وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، ان اختيارات المواطنين في الانتخابات، سينتج عنها شكل مجلس الشيوخ، ومدى فعاليته في القيام بمهامه واختصاصاته، ما يتطلب من المواطنين عدم التهاون باختياراتهم او أصواتهم، فكل صوت انتخابى له وزنه وتأثيره في أي انتخابات، ويترتب عليه نتائج الانتخابات وآثارها.





وأكد الحصرى، أهمية مجلس الشيوخ حيث يمثل خط جديد للدفاع عن الدولة واستكمال لخطواتها نحو تحقيق كافة الحقوق الدستورية في مختلف المجالات، لاسيما وانه يختص بدراسة واقتراح كل ما يتعلق بتوطيد دعائم الديمقراطية والحقوق والواجبات والمقومات الأساسية للمجتمع، و كل ما يتعلق بالحقوق والوجبات والحريات، كما يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة لـ"مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وكذلك في معاهدات الصلح والتحالف، وأي معاهدات تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين المكملة للدستور، كما يلزم أخذ رأيه، في أي اقتراحات بإجراء تعديلات دستورية.





وجدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ المصري، للمصريين بالخارج، إنطلقت اليوم وستستمر على مدار يومين، 9 و 10. المجلس الذي عاد وفقًا للتعديلات الدستورية التي تمت في 2019، بعد أن أوقف دستور 2014 العمل به.





وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الأحد في الخارج وتجرى في الداخل خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.