AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وكيل تعليم الفيوم يتفقد مقر تظلمات طلاب الثانوية العامة بالفيوم

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:18 م
وكيل تعليم الفيوم
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مقر تظلمات
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد اليوم الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم مقر تظلمات طلاب الثانوية العامة بالفيوم بمدرسة صلاح سالم الثانوية بمدينة الفيوم .

أكد عبدالله على أن تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 تستمر لمدة (خمسة عشر يومًا) اعتبارًا من الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020.


وعلى من يرغب في التقدم بالتظلم   سداد مبلغ (مائة جنية) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ومنافذ ماكينات فوري ، و  تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها بمدرسة صلاح سالم الثانوية بالفيوم خلف مسجد المعلمين. 

وبدء تقديم الطلبات وسداد الرسوم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم بمقر اللجنة ( مدرسة صلاح سالم الثانوية العامة بالفيوم ) مرفقًا به إيصال السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال وصورة البطاقة وصورة رقم الجلوس.

كما تفقد وكيل الوزارة مقر استلام خطابات الاطلاع (تحديد موعدًا للإطلاع على كراسة الإجابة) بمدرسة التربية الفكرية بمدينة الفيوم (خلف مدرسة النهضة الاعدادية)

حيث أشاد وكيل الوزارة بانضباط وانتظام العمل، وقدم رسالة شكر لفريق العمل بشئون الطلبة والامتحانات بالمديرية والفريق المعاون بالمديرية والإدارات التعليمية

وكيل تعليم الفيوم يتفقد مقر تظلمات طلاب الثانوية العامة بالفيوم
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مقر تظلمات طلاب الثانوية العامة بالفيوم
وكيل تعليم الفيوم يتفقد مقر تظلمات طلاب الثانوية العامة بالفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح باب تظلمات الثانوية العامة غدا.. وصدى البلد ينشر مقراتها وضوابطها

فتح باب تظلمات الثانوية العامة اليوم.. والمادة بـ 100 جنيه

توافد الطلاب على مقرات تظلمات الثانوية العامة للتظلم من نتائجهم

المادة بـ 100 جنيه.. من حقك تعرف أموال تظلمات الثانوية العامة بتروح فين؟

بالكمامات.. إقبال كثيف من الطلاب على مقرات تظلمات الثانوية العامة.. صور

زحام كبير فى أول أيام تظلمات الثانوية العامة فى القليوبية.. صور

ترشيحاتنا

مفاجآة من العيار الثقيل.. الكمامة ذات الفلتر خطيرة وتنقل كورونا

بإطلالة جديدة .. مجوهرات ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

الصحة السعودية تزف بشرى سارة لمواطنيها بشأن كورونا

كلام نهائي.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

الأهلي فى ورطة .. صحيفة إنجليزية تكشف تطورات موقف رمضان صبحي

إصابة طارق العشري مدرب المصري بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الراقصة دينا تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة.. شاهد

في يومه العالمي.. تعرف على فوائد الأرز باللبن

بـ الكاجوال الجذاب.. حنان مطاوع بإطلالة تكشف خسارتها للوزن