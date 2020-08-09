وكيل تعليم الفيوم يتفقد مقر تظلمات طلاب الثانوية العامة بالفيوم

تفقد اليوم الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم مقر تظلمات طلاب الثانوية العامة بالفيوم بمدرسة صلاح سالم الثانوية بمدينة الفيوم .





أكد عبدالله على أن تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 تستمر لمدة (خمسة عشر يومًا) اعتبارًا من الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020.









وعلى من يرغب في التقدم بالتظلم سداد مبلغ (مائة جنية) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ومنافذ ماكينات فوري ، و تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها بمدرسة صلاح سالم الثانوية بالفيوم خلف مسجد المعلمين.





وبدء تقديم الطلبات وسداد الرسوم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم بمقر اللجنة ( مدرسة صلاح سالم الثانوية العامة بالفيوم ) مرفقًا به إيصال السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال وصورة البطاقة وصورة رقم الجلوس.





كما تفقد وكيل الوزارة مقر استلام خطابات الاطلاع (تحديد موعدًا للإطلاع على كراسة الإجابة) بمدرسة التربية الفكرية بمدينة الفيوم (خلف مدرسة النهضة الاعدادية)





حيث أشاد وكيل الوزارة بانضباط وانتظام العمل، وقدم رسالة شكر لفريق العمل بشئون الطلبة والامتحانات بالمديرية والفريق المعاون بالمديرية والإدارات التعليمية



