بعد خلوها من كورونا.. عودة مستشفى الأزهر التخصصي لاستقبال الحالات المرضية السبت

كشف الدكتور محمد عجاج، مدير مستشفى الأزهر التخصصي، عن أن المستشفى تحت إجراءات التعقيم والتطهير في الفترة الحالية، منوها بأنه سيتم الاستعداد لفتح المستشفى أمام المرضى السبت المقبل.





وأضاف "عجاج"، لـ"صدى البلد"، أن المستشفى خلت تماما من مصابي فيروس كورونا سواء من المصابين المواطنين أو من الأطقم الطبية، وانتهت أزمة كورونا في المستشفى بكل سلام وأمان، وأصبح المستشفى خاليا من أي مصاب بعد شفاء أكثر من 300 حالة.





وذكر أنه تم تخصيص جناح في المستشفى للعزل، تحسبا من حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا وجعله تحت الطوارئ لحين الحاجة إليه، ومن ثم إعادة تشغيل المستشفى على ما كانت عليه قبل كورونا لأن المستشفى تتكلف مبالغ مالية كبيرة جدا في فترة العزل لمصابي كورونا.



