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أخبار البلد

الصحة توضح أسباب الإصابة بالأمراض الصدرية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:19 م
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أسباب الإصابة بالأمراض الصدرية.


وأوضحت الوزارة الأسباب كالتالي:-


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الإصابة بالربو، الذي يؤدي إلى إصابة الممرات الهوائية الواصلة الى الرئتين، وبالتالي صعوبة التنفس، والإصابة بالسعال الشديد مع البلغم، وهذا يحدث بسبب الإصابة بالحساسية المزمنة.

 

الشعور بالحرقة في المعدة، وهو ارتجاع الطعام الحمضي من المعدة مرورا إلى المريء، وهذا الأمر يؤثر سلبيا على مجرى التنفس، ويعمل على التسبب في الإصابة بالسعال.


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التهابات الشعب الهوائية التي تعد أهم أسباب الأمراض الصدرية.

 

الإصابة بالالتهاب الرئوي الذي ينجم عن تلوث الرئتين، ويؤدي إلى الإصابة بالسعال والحمي وينتج ذلك بسبب وجود عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية.

 

الإصابة بارتفاع ضغط الدم الناتج عن تدفق نسبة كبيرة من الدم إلى القلب من خلال الشرايين الضيقة.

 

 

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