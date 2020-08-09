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العربية والبوتاجاز.. أحمد صلاح حسني: عندي وسواس بيقلب ضحك

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:13 م
الفنان احمد صلاح
الفنان احمد صلاح حسني
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فرح علاء الخولي
قال الفنان احمد صلاح حسني، إن لديه وسواس قديم بخصوص موضوع إغلاق العربية والتأكد منها حتى بعد اغلاقها اكثر من مرة، معقبًا: "بقعد اسال نفسي قفلتها ولا مقفلتهاش لحد ما الموضوع بيقلب معايا ضحك".

وتابع الفنان احمد صلاح حسني، خلال حواره في برنامج "راجل و2ستات"، المذاع على قناة "اون"، قائلا: "ان هذا الوسواس ناتج عن انه كثيرا ما ينسى بالفعل ان يقفل السيارة او الشبابيك.

واضاف ان أحد الاشياء الاخرى التي تسبب له وسواس وقلق هو التأكد من اغلاق البوتاجاز، مشيرًا الى انه في تلك الفترة الوسواس اصبح اكبر بسبب الاهتمام بعملية التعقيم نتيجة تفشي فيروس كورونا.

واوضح ان الوسواس هو احدى الامراض النفسية التي يمكن ان تصيب الشخص بالاكتئاب، ولكن على حسب درجة او مستوى هذا الوسواس لدى الشخص، ويجب ان يكون هناك طرفين متعارفين على مخاوف الطرف الاخر حتى يتم احتواء هذه الحالة من الوسوسة.
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