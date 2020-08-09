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أخبار العالم

يتحدد الآن مستقبل لبنان.. الرئيس الفرنسي ينشر سلسلة تغريدات بالعربية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سلسلة تغريدات باللغة العربية بشأن الأوضاع في لبنان، وهي المرة الثانية من نوعها.

وقال ماكرون في تغريداته "تتضمن الجهود التي نبذلها للمساعدة، دعم إجراء تحقيق حيادي وذي مصداقية ومستقل بشأن الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس، وهو مطلب هام ومشروع للشعب اللبناني، إنها مسألة ثقة".

وأضاف: "أنّ الشعب اللبناني شعب حر وذو سيادة، ويعود الأمر إلى السلطات اللبنانية في العمل على منع سقوط البلد، وتلبية التطلعات التي يعرب عنها الشعب اللبناني بطريقة مشروعة في هذه الأثناء في شوارع بيروت".

وتابع: "يتحدد الآن مستقبل لبنان".

وواصل: "يتحدد الآن مستقبل لبنان، لصالح لبنان نفسه، وبالتعاون مع شركائه الدوليين الذي يقفون إلى جانبه".


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