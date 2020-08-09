AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جيهان جادو تناشد الهيئة الوطنية للانتخابات بمد التصويت في الخارج ليوم آخر

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:13 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
Advertisements
حمزة شعيب
ناشد الدكتورة جيهان جادو رئيس الرابطة الدولية للإبداع والثقافة بفرنسا، الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بمد فترة انتخابات مجلس الشيوخ ليوم آخر نظرا لان المقيمين بالخارج يصوتون في انتخابات مجلس الشيوخ عبر البريد، وهو الأمر الذى لم يتوفر اليوم، لإعتماد أغلب الدول الأوروبية يوم الاحد أجازة وهو الأمر الذى حرم الناخبين من التصويت في اليوم الأول.

وتابعت جادو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "أتوقع مشاركة متميزة من المرأة المصرية كما عودتنا في المشاركات السابقه والمعروفه دائما بحضورها القوي والمشاركات القويه في كافة الاستحقاقات السياسية".

ونصحت المواطنين المصريين المقيمين بالخارج بالتصويت عبر البريد السريع، مؤكدا أن مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن مجلس النواب مؤكدا أنه المتمم له والمسؤول عن صياغة القوانين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خدمة جديدة لأول مرة.. تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية

الوطنية للانتخابات تعلن آليات تصويت المصريين بالخارج ولأول مرة السماح بالتصويت عبر البريد

عبر البريد السريع.. الهجرة تستعرض تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

بث مباشر.. وزيرة الهجرة تشرح خطوات تسجيل بيانات المصريين بالخارج للتصويت على انتخابات الشيوخ

بالفيديو.. «صدى البلد» يرصد من لندن وفرنسا كيف يسجل المصريون بالخارج بياناتهم استعدادا للمشاركة في التصويت بانتخابات الشيوخ

الوطنية للانتخابات: نعمل على إخراج سباق الشيوخ فى أبهى صورة أمام العالم

ترشيحاتنا

لاعب الأهلي في الدوري التونسي خلال ساعات

بـ الستان الجذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي تعلق على تبرع طفلة مصرية بمئة جنيه من مصروفها لصالح لبنان.. شاهد

نائب: إلغاء قانون التصالح بمخالفات البناء أكاذيب.. ويناشد مدبولي بمد فترة الأقساط لـ 5 سنوات

افتكروا كلامي.. شوبير: الزمالك قادر على التتويج بلقب الدوري الممتاز

الأهلي فى ورطة .. صحيفة إنجليزية تكشف تطورات موقف رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الراقصة دينا تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة.. شاهد

في يومه العالمي.. تعرف على فوائد الأرز باللبن

بـ الكاجوال الجذاب.. حنان مطاوع بإطلالة تكشف خسارتها للوزن