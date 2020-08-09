جيهان جادو تناشد الهيئة الوطنية للانتخابات بمد التصويت في الخارج ليوم آخر

ناشد الدكتورة جيهان جادو رئيس الرابطة الدولية للإبداع والثقافة بفرنسا، الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بمد فترة انتخابات مجلس الشيوخ ليوم آخر نظرا لان المقيمين بالخارج يصوتون في انتخابات مجلس الشيوخ عبر البريد، وهو الأمر الذى لم يتوفر اليوم، لإعتماد أغلب الدول الأوروبية يوم الاحد أجازة وهو الأمر الذى حرم الناخبين من التصويت في اليوم الأول.





وتابعت جادو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "أتوقع مشاركة متميزة من المرأة المصرية كما عودتنا في المشاركات السابقه والمعروفه دائما بحضورها القوي والمشاركات القويه في كافة الاستحقاقات السياسية".





ونصحت المواطنين المصريين المقيمين بالخارج بالتصويت عبر البريد السريع، مؤكدا أن مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن مجلس النواب مؤكدا أنه المتمم له والمسؤول عن صياغة القوانين.



