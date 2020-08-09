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فن

يقدم الحلول ويضبط إيقاع الأفكار.. أحمد فلوكس يدعو متابعيه إلى التفاؤل .. شاهد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:24 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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مصطفى كرم
شارك الفنان احمد فلوكس متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا :"التفاؤل سلوك نفسي وأداة وطريقة تفكير فعالة لتجاوز لحظات الضعف التي يمر بها اي انسان يسبب الظروف والصعوبات التي تعترض طريقه في الحياة فالتفاؤل يقدم الحلول ويضبط ايقاع الافكار والسلوكيات العقلية والنفسية مساء التفاؤل". 


يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرة هذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
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