ديربي جدة.. تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في الدوري السعودي





وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:





في حراسة المرمى: محمد العويس





خط الدفاع: عبدالله حسون - محمد خبراني - عبد الباسط هندي - حسين عبد الغني





خط الوسط: جوزيف دي سوزا - إلفيس ساريتش - علي الأسمري





خط الهجوم: عبد الفتاح عسيري - عبدالرحمن غريب - عمر السومة.





ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يحتل نادي الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

أعلن الصربي فلادان ميلوفيتش، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه، لملاقاة نظيره نادي الاتحاد، في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.