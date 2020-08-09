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رياضة

ديربي جدة.. تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في الدوري السعودي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:19 م
عمر السومة
عمر السومة
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إسماعيل محمود
أعلن الصربي فلادان ميلوفيتش، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه، لملاقاة نظيره نادي الاتحاد، في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: عبدالله حسون - محمد خبراني - عبد الباسط هندي - حسين عبد الغني

خط الوسط: جوزيف دي سوزا - إلفيس ساريتش - علي الأسمري

خط الهجوم: عبد الفتاح عسيري - عبدالرحمن غريب - عمر السومة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يحتل نادي الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.
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