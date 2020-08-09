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انتخابات الشيوخ.. مستشار وزارة الهجرة يكشف تفاصيل اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:24 م
مجل الشيوخ
مجل الشيوخ
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عادل نصار
كشف عادل عمران المستشار القانوني لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل اليوم الأول لانتخابات المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشورى.

وطمأن عمران، في مداخلة هاتفية لبرنامج أخبار مصر، المذاع عبر شاشة التليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، المصريين على سير العملية الانتخابية، قائلا :"الأمور تسير بصورة مرضية خلال اليوم الأول من عملية انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج".

وقال عادل عمران المستشار القانوني لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن عملية تصويب المصريين في الخارج بدأت في التاسعة صباحا في كل دولة.

وعن أبرز الشكاوي التي ظهرت في هذا اليوم رد عادل عمران، قائلا: "معظم الشكاوي أن بعض الدول كان فيها إجازة بالبريد اليوم ومن غدا سيتمكن المصريين فيها من التصويت، وهناك شكاوي عن بعض الأمور التقنية في موقع الوطنية للانتخابات وبالتواصل مع الهيئة تم العمل على حل كل الأمور.
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