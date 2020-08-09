بعد أن تسبب في وفاته.. إليك طرق الوقاية من مرض إبراهيم الشرقاوي

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي ، بطل فيلم الحرافيش، بعد صراع مع المرض، حيث كان مصابا بمرض السكري وتدهورت حالته .
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ومن باب أن الوقاية خير من العلاج موقع " بولد سكاي" أهم الإجراءات الوقائية التى تساعد فى النجاة من الإصابة بمرض السكري حتى فى حالة وجود وعوامل وراثية ونقصد هنا النوع الثاني الذي يصاب به الإنسان في فترة ما من عمره لكن لا يولد به.
- خفض كمية السكر والكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة والمتحولة في النظام الغذائي اليومي .
- احرص على تناول القمح الكامل والحبوب الكاملة بدلا من المكررة.
- احرص على ممارسة التمارين الهوائية لمدة 150 دقيقة مشي مثل المشي أو ركوب الدراجات على أساس أسبوعي.
- ادخل الخضار والفاكهة في النظام الغذائي اليومي لجعله غنيًا بالألياف.
- الإقلاع عن التدخين تحقق من مؤشر كتلة الجسم (BMI) على أساس منتظم وفقد الوزن الزائد إن وجد، لأن السمنة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.
- اكثر من تناول الماء تقليل تناول الأطعمة المصنعة تناول كميات أصغر منها