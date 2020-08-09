بعد أن تسبب في وفاته.. إليك طرق الوقاية من مرض إبراهيم الشرقاوي

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- خفض كمية السكر والكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة والمتحولة في النظام الغذائي اليومي .

- احرص على تناول القمح الكامل والحبوب الكاملة بدلا من المكررة.

- احرص على ممارسة التمارين الهوائية لمدة 150 دقيقة مشي مثل المشي أو ركوب الدراجات على أساس أسبوعي.

- ادخل الخضار والفاكهة في النظام الغذائي اليومي لجعله غنيًا بالألياف.

- الإقلاع عن التدخين تحقق من مؤشر كتلة الجسم (BMI) على أساس منتظم وفقد الوزن الزائد إن وجد، لأن السمنة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.