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نقيب الفنانين اللبنانيين يشيد بدور ومواقف الجالية المصرية تجاه بلاده .. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:50 م
جهاد الأطرش، رئيس
جهاد الأطرش، رئيس نقابة الفنانين اللبنانيين
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اسراء صبري
قال جهاد الأطرش، رئيس نقابة الفنانين اللبنانيين، إن الجالية المصرية اليوم ضربت مثالا في التضحية، حيث سارعوا بتقديم كل ما يستطيعون تقديمه، متابعا: هم حرفيون وقالوا سنبنى وطننا الثاني، سنبني بيروت بلدنا الثاني.


وقدم التحية خلال مداخلته الهاتفية على قناة "ten"، للفنانة مادلين مطر،كما قدم التحية للمناضلة بولا يعقوبيان.


وتابع:"تحية لشعب لبنان..ولبيروت الجريحة المدمرة النازفة والمنكوبة".


وفيما يخص دور الفن في كارثة لبنان، أضاف أن فريد الأطرش وأم كلثوم ووديع الصافي وفيروز وغيرهم هم من أعطوا الشعب اللبناني هذا الزخم والأخلاق الوطنية، مشددا على أن الفن متواجد في كل مكان.


وأضاف أن الكرسي ثقة، وعندما يضع الأخرون ثقتهم بنا يجب أن نفعل شيئا وأن نسير إلى الأفضل، مشددا : يجب علينا أن نتقدم.


وأشار إلى أن مجلس نقابة الفنانين المحترفين سيعقد اجتماعا غدا، كما أنهم سيتصلون بالنقابات الأخرى من أجل أن نزيح الأحزان عن بلادنا بالغناء والفن. 
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