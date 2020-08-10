احذر قولها للمذنبين.. علي جمعة: 5 كلمات شائعة تحبط عملك

قال

، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حذرنا من عدة أفعال تحبط العبادات والطاعات وأعمالنا الصالحة.

من المحبطات الشائعة بين الكثير من الناس والتي تبطل العبادات والأعمال الصالحة، بل ويستهينون بها هو التألي على الله سبحانه وتعالى، منوهًا بأن أن التألي على الله يعني استبعاد الخير عن أخيك المسلم، فمن تألي على الله فقد استبعد شمول رحمة الله، وعفوه لأخيه المسلم، استعظم ذنب أخيه وتقصيره، فكأنه تحجر رحمة الله وفضله.

واستشهد بما ورد في صحيح مسلم ، عن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: "والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال: ومن ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان، وأحبطت عملك، أو كما قال: "ومعنى يتألى عليّ: أي يقسم علي .





وتابع: وما علم هذا المتألي أن الجميع تحت المشيئة الربانية، لا يُقْطَع لأحد بدخول جنة أو نار ، فالمسلم لا يجزم لأحد بأن الله قد سخط عليه، أو رضي عنه، فهذا من علم الله وحكمه، والكل تحت رحمته وعدله وفضله.





ونصح بأن من رأى في نفسه صلاحًا واستقامة فليحذر أن يحتقر أحدًا من المقصرين المذنبين، أو أن ينظرَ لهم بعين الإزدراء، وينظرَ إلى نفسه بعين الرضا والإعجاب، فهذا مورد من موارد الهلاك عظيم، نسأل الله العافية.