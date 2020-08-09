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سيارات

كيف تجهز سيارتك قبل فصل الشتاء؟

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
فصل الشتاء هو من أصعب فصول السنة بسبب الظروف الجوية الصعبة ،والسبب هو تدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب تساقط الامطار والثلوج والغيوم الملامسة للأرض وقبل هذا الفصل الصعب يجب أن يتم فحص السيارة وتجهيزها جيدا.
 
-يجب تنظيف السيارة من الداخل والخارج  لأن الاجزاء الخارجية من السيارة هي الاكثر عرضة للتأثر بالظروف الجوية الشتوية .

-حاول قبل فحص الشتاء فحص البطارية والأنظمة الكهربائية وأسهل طريقة لفحص بطارية السيارة هي تشغيل الضوء الامامي قبل تشغيل المحرك .

-افحص السوائل الحيوية المهمة في السيارة مثل زيت المحرك وزيت الجير وزيت الفرامل وماء المبرد لأن ذلك من شأنه حماية سيارتك من أية مشاكل قد تواجهها خلال فصل الشتاء.


-يجب تجهيز سيارتك بمعدات الطوارئ لانها شي مهم في فصل الشتاء وتشمل أداة إزالة الثلوج والجليد ومن المعدات الاخرى التي يجب أن تتواجد في السيارة مجرفة قابلة للطئ وصندوق إسعافات بالإضافة إلى حبال سحب .


-حاول ان تفحص سيارتك في التوكيل أوفي  أي مركز صيانة قبل دخول فصل الشتاء .

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