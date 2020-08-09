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برلمان

فقيه دستوري: أتوقع توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ مستقبلا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:03 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
قال الدكتور جبريل، الفقيه الدستوري، إن عودة مجلس الشورى تحت المسمى الجديد له "مجلس الشيوخ"، يمثل أهمية كبيرة في دعم الحياة النيابية في مصر، مشيرًا إلى أن الاختصاصات التي أوكلت إلى المجلس كبداية جيدة، ويمكن توسيع تلك الاختصاصات ليكون غرفة تشريعية ثانية إلى جانب البرلمان ويشترك في التشريع، وألا يكون رأيه استشاريًا فقط.

وأضاف الدكتور جمال جبريل، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجلس الشيوخ وفقًا للاختصاصات الحالية، هو أقرب لأن يكون مجلس حكماء، ومستقبلًا، قد يشهد توسعًا في الاختصاصات، ليكون مثل مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يشارك الكونجرس في التشريع.

وأشار الفقيه الدستوري إلى أن وجود مجلس الشيوخ سوف يسهم في سن التشريعات بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن عدم دستورية قانون واحد فقط يكلف الدولة أموالا كثيرة للغاية وله انعكاسات سلبية كبيرة، وبالتالي فإن وجود مجلس الشيوخ سوف يدعم سن التشريعيات بطريقة صحيحة أكبر، وذلك من خلال إبداء الرأي فيها.

وانطلقت اليوم انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج وتستمر إلى غدا، وذلك عن طريق التصويت عبر البريد السريع او المستعجل. كما تجرى الانتخابات يومي 11 و 12 أغسطسط الجاري بالداخل.
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