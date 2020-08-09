اتصال تضم "vivo" لعائلتها وتبدأ فى توزيع منتجاتها الأسبوع القادم

أعلنت شركة "إتصال" للتجاره انها قامت بتوقيع عقد شراكة مع شركة فيفو المتخصصه فى صناعه الهواتف المحمول لتولى مهمه توزيع وبيع منتجاتها داخل السوق المصرى وذلك بدايه من الاسبوع القادم .





وأختارت شركة اتصال شركة فيفو المتخصصه فى صناعه الهواتف المحمول حرصا منها على اختيار أشهر العلامات التجارية التى تتمتع بالجوده العاليه والاختيارات المتنوعه والتى تعد مناسبه لاحتياجات المستهلك المصرى ،خاصه وان شركة فيفو تعد من أكبر خمس علامات تجاريه متخصصه فى سوق الهواتف المحمول علي مستوى العالم .





وأكد السيد أحمد أبو عوف مدير عام شركة اتصال ، انه اختار شركة فيفو لتكون ضمن عائله اتصال لثقته الكبيره فى جوده هذا المنتج الذى يحظى بشهره عالميه وحصه سوقيه تقدر ب ١٠ ٪؜ من اجمالي مبيعات الهواتف المحمول علي مستوى العالم ، مشيرا الي انه يتطلع بان يحقق نجاحا كبيرا مع هذا المنتج داخل السوق المصرى بصوره مشابهه او اكبر من التى حققها خارج البلاد .





واكد ديفيد مدير عام شركة فيفو بمصر انه سعيد بهذه الشراكة الجديده التى يتطلع من خلالها بان تحقق منتجات فيفو انتشارا كبيرا داخل السوق المصرى ونجاحا جديدا من خلال ذراعها الجديد فى السوق المصرى وهو شركة "إتصال".