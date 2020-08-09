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تعليم

لطلاب تنسيق 2020 .. تعرف على مصروفات كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:57 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
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كريم ناصر
أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن مصاريف الكليات للعام الجامعي الجديد 2020-2021، والتي من المقرر أن يتقدم لها طلاب شهادات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وما يعادلها.

وتقدم الجامعة تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تعليما متميزا لمن يرغب في الالتحاق بها من الطلاب، ضمن مجموعة متميزة من الكليات داخل الجامعة ومنها: «كلية الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والهندسة، و الإعلام، والآثار والإرشاد السياحي، والتربية الخاصة وغيرها من الكليات.

وحددت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أسعار كلياتها للعام الجامعي الجديد، كالتالي: كلية الطب البشري 98500 ألف جنيه.

وكلية طب وجراحة الفم والأسنان 75 ألف جنيه، وكلية الصيدلة 60 ألف جنيه، وكلية العلاج الطبيعي 50 ألف جنيه،  وكلية التكنولوجيا الحيوية 40 ألف جنيه، وكلية العلوم الطبية التطبيقية 32 ألف جنيه لـ«العلوم الطبية»، وكلية التمريض 20 ألف جنيه، وكلية الهندسة 45 ألف جنيه، وكلية الإعلام «الشعبة العربية» 28 ألف جنيه.

كما تتضمن قائمة مصروفات جامعة مصر للعام الجديد، كلية الإدارة والاقتصاد «الشعبة العربية والإنجليزية 26 ألف جنيه، وكلية تكنولوجيا المعلومات 24 ألف جنيه، كلية اللغات والترجمة 22 ألف جنيه، كلية الآثار والإرشاد السياحي 16 ألف جنيه، كلية التربية الخاصة 14 ألف جنيه.

وصرح الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بأن الجامعة تطلب للالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة 2020، مجموعة من الأوراق تتمثل في أصول الأوراق (أصل الثانوية العامة أو ما يعادلها + أصل شهادة الميلاد).

كما يجب احضار صورة من بطاقة الرقم القومي حديثة، وعدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 بخلفية بيضاء، واحضار نموذج 2 جند للذكور المصريين + استمارة 6 جند او شهادة ميلاد كمبيوتر مستخرجة حديثا بيها الرقم الثلاثى العسكري للذكور المصريين مواليد 2001 وما قبلها.
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