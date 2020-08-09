حسام زكي: المنظمات المدنية في لبنان تعمل على إصلاح المنازل المتضررة

علق السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على انفجار مرفأ بيروت.









وتابع زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "الوضع السياسي في لبنان أفرز انفجار مرفأ بيروت".









ونوه إلى أن المجتمع المدني في لبنان قوي، والمنظمات المدنية تساعد في المجال الصحي.









وأكمل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: "المنظمات المدنية في لبنان تعمل على إصلاح المنازل المتضررة في انفجار مرفأ بيروت".









وأردف: "الأمين العام لجامعة الدول العربية قام بزيارة موقع الانفجار لمعرفة حجم الحادث عن قرب، لافتا إلى أن انفجار مرفأ بيروت تسبب في حفرة عمقها أكثر من 40 مترا.