AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حسام زكي: المنظمات المدنية في لبنان تعمل على إصلاح المنازل المتضررة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:50 م
السفير حسام زكي
السفير حسام زكي
Advertisements
حمزة شعيب
علق السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على انفجار مرفأ بيروت.


وتابع زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "الوضع السياسي في لبنان أفرز انفجار مرفأ بيروت".


ونوه إلى أن المجتمع المدني في لبنان قوي، والمنظمات المدنية تساعد في المجال الصحي.


وأكمل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: "المنظمات المدنية في لبنان تعمل على إصلاح المنازل المتضررة في انفجار مرفأ بيروت".


وأردف: "الأمين العام لجامعة الدول العربية قام بزيارة موقع الانفجار لمعرفة حجم الحادث عن قرب، لافتا إلى أن انفجار مرفأ بيروت تسبب في حفرة عمقها أكثر من 40 مترا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجامعة العربية تنكس اعلامها حدادا على ضحايا انفجار بيروت

تحرك دولي فوري.. مناشدة عاجلة من أبو الغيط لدول العالم بشأن لبنان

أبو الغيط يتوجه إلى بيروت في زيارة تضامنية غدا السبت

مستشار الأمين العام للشئون العسكرية يوضح أسباب زيارة أبو الغيط للبنان

أبو الغيط: مطلوب وقفة.. والجامعة العربية تحت إمرة لبنان

الوضع صعب ومعقد.. أبو الغيط يتعهد بنقل مطالب لبنان إلى المجتمع الدولى

ترشيحاتنا

دعاء بعد صلاة العصر لقضاء الديون والرزق الواسع.. أزح به كل همومك

الجيش اللبناني: هذه حقيقة وجود أنفاق لـ حزب الله في مرفأ لبنان

لاعب الأهلي في الدوري التونسي خلال ساعات

مليون علامة استفهام .. شوبير يشن هجوما على حسين الشحات نجم الأهلي

5 معلومات عن مرض خالد الغندور وكيفية الوقاية منه

أخبار الرياضة| تفاصيل مرض خالد الغندور.. عرض أوروبي يهدد بقاء رمضان صبحي في الأهلي.. 16 إصابة بكورونا في المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمو بيكا يخطف الأنظار في الساحل الشمالي بعد حادث سيارة مدير أعماله ..شاهد

طريقة عمل الشيش طاووق في 15 دقيقة

بالريال السعودي.. سعر فستان درة في أحدث ظهور لها