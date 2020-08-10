سعرها 192 مليون جنيه.. تعرف على أغلى سيارة في العالم

تتميز سيارة فواتوري بوجاتي بأنها أغلي سيارة في العالم لعام 2020 وذلك باتباعها قواعد الطريق الخاصة ، مع وضع معايير فنية عالية الجودة ، كما أن الجلوس خلف عجلة قيادة تلك السيارة هو حلم لكثير من الشباب.
وتعتبر هذه السيارة هي الأغلي في عام 2020، حيث انها تجمع بين السرعة والتكنولوجيا والفخامة والسبب هو تكلفه هيكل ألياف الكربون عالية الجودة ووجود محركات بأربعة شواحن توربينية تكلفة كل منها 6400 دولار.
تأتي السيارة باللون الأسود الداكن اللامع بهكيل مصنوع من ألياف الكربون، ومصابيح أمامية أنيقة بتقنية LED اعلى أقواس العجلات.
أما بالنسبة للمحرك فتأتي السيارة بمحرك رباعي تيربو 16 سلندر وسعة 8 لتر بقوة 1500 حصان و1180 رطل من عزم الدروان ، والتسارع من صفر إلى 96 كم في الساعة ، مع ناقل حركة ثنائي المقابض من 7 سرعات وهو موجود في هذه السيارة بالتحديد.
ويأتي سعر سيارة لافواتوري بوجاتي بحوالي 12 مليون دولار أمريكي أي مايعادل 45 مليون ريال سعودي و192 مليون جنيه مصري.