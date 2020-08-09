نفسي حزينة حتى الموت.. نص استقالة وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار

تقدم وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار باستقالته الي رئيس الحكومة حسان دياب اليوم إحتجاجا علي الأوضاع والظروف التي تمر بها البلاد في أعقاب تفجيرات مرفأ لبنان.





وقال وزير البيئة اللبناني في نص استقالته التي جاءت تحت عنوان " نفسي حزينة حتى الموت" : أمام هول الفاجعة وانحناء ًلأرواح الضحايا الأبرياء وتضامنا مع الجرحى والمصابين وذويهم وتحسسا بألم أهالي المفقودين و تعاطفا مع جميع المتضررين".





وأضاف دميانوس قطار : ومع انسداد أفق الحلول علي وقع التجاذبات العبثية ووفي ظل آليات نظام عقيم ومترهل أضاع العديد من الفرص