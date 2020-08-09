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البريد مغلق.. أحمد موسى يستعرض مشاكل تصويت المصريين فى الخارج

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الإعلامى أحمد موسى إن المصريين فى بعض الدول فى الخارج، واجهوا بعض المشكلات خلال الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الشيوخ 2020.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" عبر قناة "صدى البلد"أنه تلقى العديد من الرسائل من المواطنين في الخارج،لاسيما الذين واجهتهم مشاكل فى الادلاء باصواتهم، لافتا إلى أن بعض مكاتب البريد فى بعض الدول مغلقة، فى حين ان الاقتراع بالمراسلة.

وتساءل أحمد موسى ما الإجراء الذي ستتخذه الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إغلاق مكاتب البريد فى الكويت، وبعض الدول الاخرى.

 قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، أنه تم التنسيق الكامل و الفوري مع الهيئة الوطنية للانتخابات حتى نستطيع التسهيل على المواطن المصري فى الخارج عملية التصويت بنجاح.

وأكدت وزيرة الهجرة في مؤتمر صحفي اليوم لمتابعة عملية تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الشيوخ، أن عملية التصويت تمت وسط إجراءات احترازية صارمة و تنفيذ قرارات التباعد للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين المصريين.

وأضافت وزيرة الهجرة أن عملية التصويت تتم في الخارج اليوم و غدا 9 و 10 أغسطس بعد أن تم تسجيلهم من يوم 25 يوليو الماضي.
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