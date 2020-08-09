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بنك التنمية الصناعية: مصر تحولت من دولة تعاني من مشكلة بالطاقة إلى مصدرة .. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:17 م
ماجد فهمي
ماجد فهمي
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إبراهيم القادري
قال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن الاستثمار عبارة عن مناخ يجب توفيره للمستثمر لأنه إذا لم يتوفر هذا المناخ الجاذب والمحفز للاستثمار سيذهب المستثمر الى أى بلد آخر يجد فيه المناخ المناسب.


وأضاف فهمي خلال لقائه علي قناة اكسترا نيوز، أن المستثمر لا يأتي الي أى دولة لا يتوافر فيها استقرار سياسي وأمني وذلك لأن  استثماراته تكون في خطر .


وأوضح ماجد فهمي، أن مصر خلال الـ6 سنوات الماضية أنجزت بنجاح كبير شهد به العالم أجمع، العديد من مشروعات البنية التحتية ومنها إنشاء 20 مدينة جديدة كما قمنا بعمل 7 الاف كيلو متر طرق.


وتابع أن مصر الآن تقوم بتصدير الكهرباء، مؤكدا أن مصر خلال الفترة القادمة ستقوم بتصدير الغاز لتتحول مصر بذلك من دولة كانت لديها مشكلة في الطاقة إلى دولة مصدرة للطاقة.


وأشار "فهمي" إلى أن تحقيق الاستقرار السياسي والامني في مصر عزز من تدفق الاستثمارات الاجنبية، مؤكدا ان المستثمرين يتجهون للاستثمار في الدول التي تتمتع باستقرار في سوق الصرف.
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